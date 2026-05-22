Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre
Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre samedi 6 juin 2026.
Auxerre
Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre
Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 10:00:00
fin : 2026-06-06 11:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Venez découvrir le Parc du Muséum autrement, à travers une visite sensorielle animée par une Guide Conférencière. Vos 5 sens seront de la partie et vous permettront de vous plonger dans l’univers fascinant de Dame Nature. Venez découvrir, apprendre et vous amuser ! .
Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com
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English : Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre
L’événement Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Auxerrois
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