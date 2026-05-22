Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre

Auxerre

Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre

Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 10:00:00

fin : 2026-06-06 11:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Venez découvrir le Parc du Muséum autrement, à travers une visite sensorielle animée par une Guide Conférencière. Vos 5 sens seront de la partie et vous permettront de vous plonger dans l’univers fascinant de Dame Nature. Venez découvrir, apprendre et vous amuser ! .

Parc du Muséum d’Auxerre 5 Boulevard Vauban Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 96 40 museum@auxerre.com

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English : Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre

L’événement Visite Guidée Sensorielle du Parc du Muséum d’Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Auxerrois