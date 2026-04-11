Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Dessine-moi la musique (médiathèque Colette) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre

Dessine-moi la musique (médiathèque Colette) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre mercredi 3 juin 2026.

Lieu : Bibliothèque Jacques-Lacarrière

Adresse : 1 allée du Panier Vert

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : mercredi 3 juin 2026

Fin : mercredi 3 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Dessine-moi la musique (médiathèque Colette)

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03

Date(s) :
2026-06-03

Dessine-moi la musique est un atelier détente pour tous où l’on se laisse guider par la musique pour dessiner librement.
Pas besoin d’être un artiste, il suffit de savoir tenir un crayon !
En partenariat avec les participants de l’atelier Music Lab du Conservatoire d’Auxerre.
Gratuit, dans la limite des places disponibles Tout public   .

Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60  bibliotheque@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Dessine-moi la musique (médiathèque Colette)

L’événement Dessine-moi la musique (médiathèque Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Auxerre (Yonne)