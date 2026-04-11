Dessine-moi la musique (médiathèque Colette) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre
Dessine-moi la musique (médiathèque Colette) Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre mercredi 3 juin 2026.
Auxerre
Dessine-moi la musique (médiathèque Colette)
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 14:30:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Dessine-moi la musique est un atelier détente pour tous où l’on se laisse guider par la musique pour dessiner librement.
Pas besoin d’être un artiste, il suffit de savoir tenir un crayon !
En partenariat avec les participants de l’atelier Music Lab du Conservatoire d’Auxerre.
Gratuit, dans la limite des places disponibles Tout public .
Bibliothèque Jacques-Lacarrière 1 allée du Panier Vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
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English : Dessine-moi la musique (médiathèque Colette)
L’événement Dessine-moi la musique (médiathèque Colette) Auxerre a été mis à jour le 2026-04-05 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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