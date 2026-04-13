Festival Les Grands Récits 2026 Abbaye Saint-Germain Auxerre
Festival Les Grands Récits 2026 Abbaye Saint-Germain Auxerre vendredi 5 juin 2026.
Auxerre
Festival Les Grands Récits 2026
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-05
Pour sa troisième saison, Les Grands Récits plongent en mer. Au programme, rencontres et débats, spectacles et concerts, ateliers pour les petits comme pour les grands, programmation documentaire, expériences sonores et arts visuels.
Du 5 au 7 juin, venez vous joindre à nos invités, navigatrices et navigateurs, écrivains, photographes, sportifs, scientifiques, artistes. Tout comme Ulysse, venez prendre plaisir à un grand voyage. Dépaysement garanti. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
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English : Festival Les Grands Récits 2026
L’événement Festival Les Grands Récits 2026 Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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