Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Festival Les Grands Récits 2026 Abbaye Saint-Germain Auxerre

Festival Les Grands Récits 2026 Abbaye Saint-Germain Auxerre vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Abbaye Saint-Germain

Adresse : 2 bis Place Saint-Germain

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Auxerre

Festival Les Grands Récits 2026

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-06-05

Pour sa troisième saison, Les Grands Récits plongent en mer. Au programme, rencontres et débats, spectacles et concerts, ateliers pour les petits comme pour les grands, programmation documentaire, expériences sonores et arts visuels.
Du 5 au 7 juin, venez vous joindre à nos invités, navigatrices et navigateurs, écrivains, photographes, sportifs, scientifiques, artistes. Tout comme Ulysse, venez prendre plaisir à un grand voyage. Dépaysement garanti.   .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival Les Grands Récits 2026

L’événement Festival Les Grands Récits 2026 Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)

À voir aussi à Auxerre (Yonne)