Festival Les Grands Récits 2026 Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Festival Les Grands Récits 2026

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

Pour sa troisième saison, Les Grands Récits plongent en mer. Au programme, rencontres et débats, spectacles et concerts, ateliers pour les petits comme pour les grands, programmation documentaire, expériences sonores et arts visuels.

Du 5 au 7 juin, venez vous joindre à nos invités, navigatrices et navigateurs, écrivains, photographes, sportifs, scientifiques, artistes. Tout comme Ulysse, venez prendre plaisir à un grand voyage. Dépaysement garanti. .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Festival Les Grands Récits 2026

L’événement Festival Les Grands Récits 2026 Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)