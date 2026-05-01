Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre
Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre samedi 23 mai 2026.
Auxerre
Balade à vélo de vignes en vignes
34 Avenue de la Puisaye Auxerre Yonne
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 16:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Balade cyclotouristique de 75 et 100km au cœur des vignobles auxerrois et du chablisien. Circuit encadrés en allure contrôlée et modérée, inferieure à 20 km/h. Venez avec votre vélo, casque et une tenue adaptée. Organisée par l’ASPTT Auxerre Cyclo et VTT. Inscription à l’avance. .
34 Avenue de la Puisaye Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 99 01 84 asptt-auxerre-cyclo@hotmail.fr
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English : Balade à vélo de vignes en vignes
L’événement Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois
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