Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre

Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre samedi 23 mai 2026.

Adresse : 34 Avenue de la Puisaye

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : 32 32 32 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Auxerre

Balade à vélo de vignes en vignes

34 Avenue de la Puisaye Auxerre Yonne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 08:00:00
fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Balade cyclotouristique de 75 et 100km au cœur des vignobles auxerrois et du chablisien. Circuit encadrés en allure contrôlée et modérée, inferieure à 20 km/h. Venez avec votre vélo, casque et une tenue adaptée. Organisée par l’ASPTT Auxerre Cyclo et VTT. Inscription à l’avance.   .

34 Avenue de la Puisaye Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 99 01 84  asptt-auxerre-cyclo@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade à vélo de vignes en vignes

L’événement Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois

À voir aussi à Auxerre (Yonne)