Auxerre

Balade à vélo de vignes en vignes

34 Avenue de la Puisaye Auxerre Yonne

Tarif : 32 – 32 – 32 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 08:00:00

fin : 2026-05-23 16:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Balade cyclotouristique de 75 et 100km au cœur des vignobles auxerrois et du chablisien. Circuit encadrés en allure contrôlée et modérée, inferieure à 20 km/h. Venez avec votre vélo, casque et une tenue adaptée. Organisée par l’ASPTT Auxerre Cyclo et VTT. Inscription à l’avance. .

34 Avenue de la Puisaye Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 99 01 84 asptt-auxerre-cyclo@hotmail.fr

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English : Balade à vélo de vignes en vignes

L’événement Balade à vélo de vignes en vignes Auxerre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois