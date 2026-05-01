Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs Jardin des Rosoirs vers le terrain de sport Auxerre

Auxerre

Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs

Jardin des Rosoirs vers le terrain de sport 9 Rue de Wagram Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 21:30:00

fin : 2026-05-22 23:00:00

Date(s) :

2026-05-22

Le Ciné Cyclo est un dispositif mobile qui permet une projection en extérieur sans nécessiter de branchement électrique fixe. Le public est invité à se relayer pour pédaler et ainsi alimenter la séance, valorisant la participation collective à ce système technique, qui s’ajoute aux expositions dans l’Yonne. Le programme propose une sélection de courts-métrages contemporains et variés, conçue pour les familles et les amateurs de cinéma court. Les temps de projection sont segmentés afin de faciliter les relais de pédalage et les changements d’équipes tout au long de la soirée. .

Jardin des Rosoirs vers le terrain de sport 9 Rue de Wagram Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 48 63

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English : Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs

L’événement Cinécyclo au Jardin partagé des Rosoirs Auxerre a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Auxerrois