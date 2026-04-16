Exposition La mer est ton miroir Abbaye Saint-Germain Auxerre

Auxerre

Exposition La mer est ton miroir

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-06-20

Mystérieuse, la mer est une inspiration infinie pour les artistes. Insaisissable, elle invite à la rêverie. Calme ou violente, elle nous porte autant qu’elle nous résiste ou submerge. À l’instar de ce titre ?La mer est ton miroir? extrait du poème L’Homme et la Mer de Charles Baudelaire (1821-1867), regarder la mer en miroir, c’est méditer sur notre existence et prendre conscience de la puissance de la nature.

Qu’ils s’inspirent des créatures fantastiques de la mer, fassent apparaître des sirènes, imaginent la vie subaquatique ou dénoncent son non-respect, les artistes invitent à plonger dans des univers magiques et poétiques, tout en nous parlant d’eux-mêmes. .

Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

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English : Exposition La mer est ton miroir

L’événement Exposition La mer est ton miroir Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)