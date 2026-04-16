Exposition La mer est ton miroir Abbaye Saint-Germain Auxerre
Exposition La mer est ton miroir Abbaye Saint-Germain Auxerre samedi 20 juin 2026.
Auxerre
Exposition La mer est ton miroir
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-06-20
Mystérieuse, la mer est une inspiration infinie pour les artistes. Insaisissable, elle invite à la rêverie. Calme ou violente, elle nous porte autant qu’elle nous résiste ou submerge. À l’instar de ce titre ?La mer est ton miroir? extrait du poème L’Homme et la Mer de Charles Baudelaire (1821-1867), regarder la mer en miroir, c’est méditer sur notre existence et prendre conscience de la puissance de la nature.
Qu’ils s’inspirent des créatures fantastiques de la mer, fassent apparaître des sirènes, imaginent la vie subaquatique ou dénoncent son non-respect, les artistes invitent à plonger dans des univers magiques et poétiques, tout en nous parlant d’eux-mêmes. .
Abbaye Saint-Germain 2 bis Place Saint-Germain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition La mer est ton miroir
L’événement Exposition La mer est ton miroir Auxerre a été mis à jour le 2026-04-13 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- La plage aux chansons Bibliothèque Jacques-Lacarrière Auxerre 18 avril 2026
- Atelier numérique (Colette) Médiathèque Colette Auxerre 18 avril 2026
- Match France vs Pays-Bas Equipe de France Féminine Stade Abbé Deschamps Auxerre 19 avril 2026
- Savourer la montagne Espace Mouv’art Auxerre 21 avril 2026
- A.N.G.S.T. + Mahamat Théâtre d’Auxerre Auxerre 22 avril 2026