Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises. Maison du Vélo Auxerre
Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises. Maison du Vélo Auxerre samedi 13 juin 2026.
Auxerre
Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises.
Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 16:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Cette année, on se refait la cerise… à vélo !
Au programme une belle balade à vélo jusqu’aux vergers, une cueillette de cerises dans la bonne humeur, puis retour à la Maison du Vélo pour partager un pique-nique tiré du sac et participer à notre défi culinaire et incontournable concours de Miss/Mister Clafoutis 2026.
À vos tabliers !?
Nous fournissons les ingrédients de base ainsi qu’un four professionnel. À vous d’apporter la petite touche secrète, l’ingrédient inattendu ou l’idée géniale qui fera toute la différence dans votre clafoutis (avec les noyaux)!
-Après le pique-nique, place à la dégustation collective, avant l’élection tant attendue de Miss ou Mister Clafoutis 2026, selon un critère aussi exigeant qu’inspirant L’originalité dans la tradition
Une journée à vélo, conviviale et gourmande vous attend. .
Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 maison.velo@gmail.com
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English : Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises.
L’événement Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises. Auxerre a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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