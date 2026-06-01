Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises. Maison du Vélo Auxerre samedi 13 juin 2026.

Auxerre

Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises.

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre Yonne

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Cette année, on se refait la cerise… à vélo !

Au programme une belle balade à vélo jusqu’aux vergers, une cueillette de cerises dans la bonne humeur, puis retour à la Maison du Vélo pour partager un pique-nique tiré du sac et participer à notre défi culinaire et incontournable concours de Miss/Mister Clafoutis 2026.

À vos tabliers !?

Nous fournissons les ingrédients de base ainsi qu’un four professionnel. À vous d’apporter la petite touche secrète, l’ingrédient inattendu ou l’idée géniale qui fera toute la différence dans votre clafoutis (avec les noyaux)!

-Après le pique-nique, place à la dégustation collective, avant l’élection tant attendue de Miss ou Mister Clafoutis 2026, selon un critère aussi exigeant qu’inspirant L’originalité dans la tradition

Une journée à vélo, conviviale et gourmande vous attend. .

Maison du Vélo 1 Place Achille Ribain Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 46 24 99 maison.velo@gmail.com

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English : Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises.

L’événement Viens te refaire la cerise! Balade à vélo et cueillette de cerises. Auxerre a été mis à jour le 2026-06-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)