Visites guidées Auxerre antique Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre
Visites guidées Auxerre antique Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre samedi 20 juin 2026.
Auxerre
Visites guidées Auxerre antique
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 15:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Auxerre antique vous ouvre ses portes pour un voyage à travers le temps, au cœur d’une époque gallo-romaine qui a laissé une empreinte indélébile. Marchez sur les traces des ancêtres qui ont façonné la cité et découvrez les secrets de son passé glorieux. .
Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr
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English : Visites guidées Auxerre antique
L’événement Visites guidées Auxerre antique Auxerre a été mis à jour le 2026-05-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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