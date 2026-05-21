Visites guidées Auxerre antique Office de Tourisme de l’Auxerrois Auxerre

Auxerre

Visites guidées Auxerre antique

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre Yonne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 15:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Auxerre antique vous ouvre ses portes pour un voyage à travers le temps, au cœur d’une époque gallo-romaine qui a laissé une empreinte indélébile. Marchez sur les traces des ancêtres qui ont façonné la cité et découvrez les secrets de son passé glorieux. .

Office de Tourisme de l’Auxerrois 7 Place de l’Hôtel de Ville Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 52 06 19 info@ot-auxerre.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Visites guidées Auxerre antique

L’événement Visites guidées Auxerre antique Auxerre a été mis à jour le 2026-05-21 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)