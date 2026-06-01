Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de la musique à Auxerre Auxerre

Fête de la musique à Auxerre Auxerre dimanche 21 juin 2026.

Ville : 89000 Auxerre

Département : Yonne

Début : dimanche 21 juin 2026

Fin : lundi 22 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Auxerre

Fête de la musique à Auxerre

Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-22

Date(s) :
2026-06-21

La musique s’empare du centre-ville d’Auxerre pour une soirée festive et conviviale. Modalités d’accès, de circulation et de participation sur la page Facebook de la Ville d’Auxerre.   .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 43 00  mairie@auxerre.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de la musique à Auxerre

L’événement Fête de la musique à Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois

À voir aussi à Auxerre (Yonne)