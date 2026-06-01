Fête de la musique à Auxerre Auxerre
Fête de la musique à Auxerre Auxerre dimanche 21 juin 2026.
Auxerre
Fête de la musique à Auxerre
Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 19:00:00
fin : 2026-06-22
Date(s) :
2026-06-21
La musique s’empare du centre-ville d’Auxerre pour une soirée festive et conviviale. Modalités d’accès, de circulation et de participation sur la page Facebook de la Ville d’Auxerre. .
Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 43 00 mairie@auxerre.com
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English : Fête de la musique à Auxerre
L’événement Fête de la musique à Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois
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