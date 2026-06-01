Fête de la musique à Auxerre Auxerre dimanche 21 juin 2026.

Auxerre

Fête de la musique à Auxerre

Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 19:00:00

fin : 2026-06-22

Date(s) :

2026-06-21

La musique s’empare du centre-ville d’Auxerre pour une soirée festive et conviviale. Modalités d’accès, de circulation et de participation sur la page Facebook de la Ville d’Auxerre. .

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 43 00 mairie@auxerre.com

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English : Fête de la musique à Auxerre

L’événement Fête de la musique à Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois