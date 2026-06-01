Cheval en Ville à Auxerre Rue Étienne Dolet Auxerre

Auxerre

Cheval en Ville à Auxerre

Rue Étienne Dolet Parc de Roscoff Auxerre Yonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 12:00:00

fin : 2026-06-20 16:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Cheval en ville à Auxerre ! Les chevaux s’invitent au cœur de la ville pour une journée conviviale et authentique organisée par le Syndicat des Éleveurs de Chevaux de l’Yonne. Au programme Arrivée des chevaux au Parc de Roscoff. Échanges avec les éleveurs tout au long de l’après-midi, défilé → parcours Pont Paul Bert → Boulevard Vaulabelle → rue du Temple. Un moment d’échange avec le public permettra de découvrir le monde de l’élevage et de poser toutes vos questions ! Événement organisé en partenariat avec la Ville d’Auxerre, la Communauté d’Agglomération et le Conseil Départemental. .

Rue Étienne Dolet Parc de Roscoff Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 38 77

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cheval en Ville à Auxerre

L’événement Cheval en Ville à Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois