Cheval en Ville à Auxerre Rue Étienne Dolet Auxerre
Cheval en Ville à Auxerre Rue Étienne Dolet Auxerre samedi 20 juin 2026.
Auxerre
Cheval en Ville à Auxerre
Rue Étienne Dolet Parc de Roscoff Auxerre Yonne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 12:00:00
fin : 2026-06-20 16:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Cheval en ville à Auxerre ! Les chevaux s’invitent au cœur de la ville pour une journée conviviale et authentique organisée par le Syndicat des Éleveurs de Chevaux de l’Yonne. Au programme Arrivée des chevaux au Parc de Roscoff. Échanges avec les éleveurs tout au long de l’après-midi, défilé → parcours Pont Paul Bert → Boulevard Vaulabelle → rue du Temple. Un moment d’échange avec le public permettra de découvrir le monde de l’élevage et de poser toutes vos questions ! Événement organisé en partenariat avec la Ville d’Auxerre, la Communauté d’Agglomération et le Conseil Départemental. .
Rue Étienne Dolet Parc de Roscoff Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 41 38 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cheval en Ville à Auxerre
L’événement Cheval en Ville à Auxerre Auxerre a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Auxerrois
À voir aussi à Auxerre (Yonne)
- L’art contemporain se raconte la mer Abbaye Saint-Germain Auxerre 16 juin 2026
- Histoire en folie à AuxR_Factory AuxR_Factory Auxerre 17 juin 2026
- Visite de la Banque de France d’Auxerre, banque de france, Auxerre 19 juin 2026
- Rire à Auxerre Cinéma CGR Auxerre 19 juin 2026
- Week-end découverte ski nautique et wakeboard Motonautique Sporting Club de l’Yonne Auxerre 20 juin 2026