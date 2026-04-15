Adieu je reste!, Théâtre des Grottes, Genève

Adieu je reste! 10 – 20 décembre Théâtre des Grottes

0.- (moins de 12 ans); 22.- (AVS, AI, étudiant·e·s, chômeur·euse·s); 28.- (plein); 30.- (soutien)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:31:00+01:00

Fin : 2026-12-20T17:00:00+01:00 – 2026-12-20T18:30:00+01:00

Gigi est engagée par son amant pour tuer sa femme Barbara. Mais lorsque Gigi arrive chez Barbara, elle se prend d’amitié pour cette femme en détresse qu’elle n’ose plus assassiner.

Ensemble, les deux femmes découvriront bien des choses sur l’homme dont elles croyaient toutes les deux être amoureuses.

Engager sa maîtresse pour tuer sa femme, est-ce vraiment une bonne idée? Bonne ou mauvaise, c’est en tous cas le point de départ d’une comédie désopilante écrite par Isabelle Mergault!

Avec Alberto Defferrard, Celtia Concha, Chaquib Ibnou-Zekri, Pat LaGadji

Théâtre des Grottes Rue Louis-FAVRE 43, 1201 Genève Genève 1201 [{« type »: « link », « value »: « http://www.adieujereste.ch »}] http://www.adieujereste.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-grottes/

Adieu je reste, une comédie d’Isabelle Mergault à découvrir du 10 au 20 décembre 2026 au Théâtre des Grottes à Genève.

Celtia Concha