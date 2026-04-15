Les oiseaux du Parc Malagnou, Autre lieu, Genève
Les oiseaux du Parc Malagnou, Autre lieu, Genève mercredi 20 mai 2026.
Les oiseaux du Parc Malagnou Mercredi 20 mai, 09h30, 14h00 Autre lieu
CHF 0.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-20T09:30:00+02:00 – 2026-05-20T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-20T14:00:00+02:00 – 2026-05-20T15:00:00+02:00
Un ornithologue du Muséum d’histoire naturelle de Genève vous fait découvrir les espèces d’oiseaux présentes dans le parc.
Cette animation s’inscrit dans la Stratégie Biodiversité de la Ville de Genève qui comporte différentes mesures, allant de l’inventaire d’espèces à la renaturation.
Lieu de rendez-vous: place de jeux du Parc Malagnou, Chemin de Roches 18, 1208 Genève
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://fetedelanature.ch/programme/les-oiseaux-du-parc-malagnou »}] [{« link »: « https://www.geneve.ch/themes/durabilite/strategie-biodiversite »}]
Un ornithologue du Muséum vous fait découvrir les espèces d’oiseaux présentes dans le parc.
Muséum Genève
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