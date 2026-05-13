Nuit des Musées 2026 au FMAC, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève
Nuit des Musées 2026 au FMAC, FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève), Genève samedi 30 mai 2026.
Nuit des Musées 2026 au FMAC Samedi 30 mai, 18h00 FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève)
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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:00:00+02:00
Visites flash de l’exposition au FMAC
Rejoignez l’équipe du FMAC pour des visites guidées de l’exposition en cours, rapides et captivantes !
15 min toutes les demi-heures à 19h / 19h30 / 20h / 20h30
Shuffle puzzle
Inauguration d’une murale participative de Hayan Kam Nakache
Venez transformer la murale de Hayan Kam Nakache ! Jouez avec les formes et motifs d’une œuvre mouvante, ludique, qui évolue avec vous tout au long de l’exposition au FMAC.
Sur la façade devant le FMAC
Né à Damas (Syrie) en 1982, Hayan Kam Nakache vit et travaille à Genève. En 2009, Il obtient son diplôme de la HEAD avec mention dans le pôle peinture/dessin. Depuis il n’a cessé de produire des oeuvres, de participer à des expositions dans les milieux institutionnelles ou espaces d’art indépendants (Fri-Art; CAN; Mamco), de séjourner en résidence (Le Caire; Marseille, New York) et de collaborer avec des éditeurs (Innen; Ripopée, Bahnhofstrasse, BoaBooks). Il intervient régulièrement dans l’espace publique en réalisant des œuvres in situ (Forum de Meyrin).
Ouvert à touxtes dès 5 ans
en continu dès 18h, tranches de participation de 20 min
sans inscription
End Of the World / Vers d’autres mondes
Atelier avec Apnavi Makanji
Qui peuplera la fin du monde? L’atelier de dessin et collage avec Apnavi Makanji invite à créer chimères, monstres, plantes ou animaux fantastiques, fruits de votre imagination ou à la frontière du réel.
Apnavi Makanji est né·e·x à Mumbai (1976) et a grandi à Genève. Sa pratique se situe à l’intersection de la décolonisation et l’écologie queer et suggère une compréhension des
espèces en dehors des didactiques traditionnelles. Ses médiums principaux sont le dessin et
la vidéo. Iel a eu des expositions personnelles à Mumbai, New York et Bruxelles et des expositions collectives, entre autres le Dhaka Art Summit (Bangladesh) 2020. Iel a récemment reçu le Prix FEMS 2024 pour son projet K(NOT)WEED. Makanji est représenté·e·x par la galerie Tarq depuis 2018. Makanji vit et travaille à Genève.
Dans la Serre, à l’intérieur de l’espace du FMAC
Ouvert à touxtes dès 8 ans
45 min chaque heure par groupe de 8 à 10 personnes (FR/ENG)
inscription sur place
Atelier 1: 18h-18h45
Atelier 2: 19h-19h45
Atelier 3: 20h-20h45
« À vos marques, prêts, musées ! »
Livret de jeu
Partez à la chasse aux détails ! Dans votre livret, repérez les éléments (formes, personnages, objets) cachés dans l’exposition.
Jouez à deux et voyez qui les trouvera tous en premier !
Ouvert à touxtes, dès 7 ans
Dans le lieu d’exposition du FMAC
FMAC (Collection d’art contemporain de la Ville de Genève) Chemin du 23-Août 5, 1205 Genève Genève 1205 Jonction Genève +41 22 418 45 30 http://www.fmac-geneve.ch http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/administration-municipale/fonds-art-contemporain-ville-genevefmac/
Dans le cadre de la Nuit des musées de Genève 2026, le FMAC propose plusieurs ateliers et animations tout au long de la soirée du 30 mai.
Graphisme: Trivial Mass
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