Café quartier : urgence, climat !, Autre lieu, Genève
Café quartier : urgence, climat !, Autre lieu, Genève mercredi 13 mai 2026.
Café quartier : urgence, climat ! Mercredi 13 mai, 15h00 Autre lieu
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00
L’âge n’empêche nullement l’engagement citoyen. Les aînées pour le climat en sont la preuve vivante et vont nous expliquer le sens de leur engagement.
En collaboration avec les Aînées pour le climat Suisse.
- Mercredi 13 mai, de 15h à 16h30
- Café-restaurant Le Nyamuk
- Rue des Bains 52, 1205 Genève
- Gratuit, sans inscription
Retrouvez l’ensemble des activités pour les seniors en cliquant sur ce lien.
Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}]
Venez écouter et rencontrer les aînées pour le climat, le mercredi 13 mai, de 15h à 16h30 au café-restaurant Le Nyamuk.
G. Wirth
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