Café quartier : urgence, climat !, Autre lieu, Genève

Café quartier : urgence, climat ! Mercredi 13 mai, 15h00 Autre lieu

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:30:00+02:00

L’âge n’empêche nullement l’engagement citoyen. Les aînées pour le climat en sont la preuve vivante et vont nous expliquer le sens de leur engagement.

En collaboration avec les Aînées pour le climat Suisse.

Mercredi 13 mai, de 15h à 16h30

Café-restaurant Le Nyamuk

Rue des Bains 52, 1205 Genève

Gratuit, sans inscription

Retrouvez l’ensemble des activités pour les seniors en cliquant sur ce lien.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/publication/programme-activites-seniors-juin-26-ville-geneve »}]

Venez écouter et rencontrer les aînées pour le climat, le mercredi 13 mai, de 15h à 16h30 au café-restaurant Le Nyamuk.

G. Wirth