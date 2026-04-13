Ménagerie pharaonique, Musée d’art et d’histoire, Genève
Ménagerie pharaonique, Musée d’art et d’histoire, Genève mercredi 13 mai 2026.
Ménagerie pharaonique Mercredi 13 mai, 15h00 Musée d’art et d’histoire
Prix libre, sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
Fin : 2026-05-13T15:00:00+02:00 – 2026-05-13T16:00:00+02:00
Entre dans le royaume animal de l’Égypte ancienne, où chats, crocodiles, ibis et lions vivent au rythme du Nil!
Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d’un.e adulte
Ces visites sont exclusivement réservées à un public familial. Pour les visites de groupes, veuillez écrire à adp-mah@geneve.ch.
Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.mahmah.ch/selection/timeslotpass?productId=10229283438851>mStepTracking=true »}] [{« link »: « mailto:adp-mah@geneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/
Mercredi Family
DR
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