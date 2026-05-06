La cabane de tes rêves, ateliers créatifs pour enfants, Espace de quartier Jonction, Genève

La cabane de tes rêves, ateliers créatifs pour enfants 13 mai – 10 juin, certains mercredis Espace de quartier Jonction

prix conseillé 10 chf par atelier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00

❥Mai Juin

Peins et joue avec des tissus

À l’aide de peinture tu teindras et peindras des draps et différents textiles. En les sentant, en les touchant, tu choisiras ton textile préféré pour peindre dessus, créer des motifs, explorer les textures de la peinture. Cela deviendra ensuite peut-être les parois de ta cabane, un tapis d’intérieur ou le toit. Vous pourrez les utiliser comme bon vous semble pour l’atelier Construis la cabane en grand !

❥24 juin

Exposition collective !

❥Septembre Octobre

Fais de ta cabane un vrai petit chez toi !

Pour enfants malvoyants ou aveugles

❥Novembre décembre

Construis ta cabane en grand !

❥9 décembre

Tout le monde vient voir les cabanes

2ème et 4ème mercredi du mois

de 14h30 à 17h

de 6 à 12 ans

À l’Espace de quartier Jonction

Rue Michel-Simon 7

1205 Genève

Inscrivez votre enfant dès maintenant sur notre site internet

Contactez nous : info@imageriegeneve.ch

instagram : imageriegeneve

Espace de quartier Jonction Rue Michel-Simon 7, 1205 Genève Genève 8973 41224189760 [{« type »: « link », « value »: « http://www.imageriegeneve.ch »}, {« type »: « email », « value »: « info@imageriegeneve.ch »}] [{« link »: « https://imageriegeneve.ch »}, {« link »: « mailto:info@imageriegeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-jonction/

Viens construire la cabane de tes rêves ! Pendant ces ateliers, tu vas imaginer, créer, peindre et construire ta propre cabane, étape par étape

L’Imagerie Genève