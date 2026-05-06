La cabane de tes rêves, ateliers créatifs pour enfants, Espace de quartier Jonction, Genève
La cabane de tes rêves, ateliers créatifs pour enfants, Espace de quartier Jonction, Genève mercredi 13 mai 2026.
La cabane de tes rêves, ateliers créatifs pour enfants 13 mai – 10 juin, certains mercredis Espace de quartier Jonction
prix conseillé 10 chf par atelier
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-13T14:30:00+02:00 – 2026-05-13T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-10T14:30:00+02:00 – 2026-06-10T17:00:00+02:00
❥Mai Juin
Peins et joue avec des tissus
À l’aide de peinture tu teindras et peindras des draps et différents textiles. En les sentant, en les touchant, tu choisiras ton textile préféré pour peindre dessus, créer des motifs, explorer les textures de la peinture. Cela deviendra ensuite peut-être les parois de ta cabane, un tapis d’intérieur ou le toit. Vous pourrez les utiliser comme bon vous semble pour l’atelier Construis la cabane en grand !
❥24 juin
Exposition collective !
❥Septembre Octobre
Fais de ta cabane un vrai petit chez toi !
Pour enfants malvoyants ou aveugles
❥Novembre décembre
Construis ta cabane en grand !
❥9 décembre
Tout le monde vient voir les cabanes
2ème et 4ème mercredi du mois
de 14h30 à 17h
de 6 à 12 ans
À l’Espace de quartier Jonction
Rue Michel-Simon 7
1205 Genève
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Espace de quartier Jonction Rue Michel-Simon 7, 1205 Genève Genève 8973 41224189760 [{« type »: « link », « value »: « http://www.imageriegeneve.ch »}, {« type »: « email », « value »: « info@imageriegeneve.ch »}] [{« link »: « https://imageriegeneve.ch »}, {« link »: « mailto:info@imageriegeneve.ch »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/lieux-rencontre-pour-aînes/espace-quartier-jonction/
Viens construire la cabane de tes rêves ! Pendant ces ateliers, tu vas imaginer, créer, peindre et construire ta propre cabane, étape par étape
L’Imagerie Genève
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