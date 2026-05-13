Nuit des musées 2026 au Musée d’histoire des sciences, Musée d’histoire des sciences, Genève

Nuit des musées 2026 au Musée d’histoire des sciences Samedi 30 mai, 18h00 Musée d’histoire des sciences

10.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-30T18:00:00+02:00 – 2026-05-30T23:30:00+02:00

>>> Visite libre – L’exposition permanente du Musée d’histoire des sciences

Visitez nos collections thématiques et leurs instruments scientifiques exceptionnels: Astronomie, Optique, de Saussure, Electricité, Colladon, le cabinet Pictet, Poids et mesures.

En continu, de 18h à 23h30, durée 20 min / Fermeture du Musée à minuit

Tout public, dès 6 ans

>>> Animation – Les oiseaux les plus rapides du monde

Tout, vous saurez tout sur les oiseaux les plus rapides du monde, dans l’air et sur terre: le Faucon pèlerin, l’autruche et bien sûr, le bip-bip!

En continu, de 18h00 à 20h30

Tout public dès 4 ans

>>> Animation / Atelier – Migration: un part, tous partent

Commencez par comprendre les mécanismes qui poussent certains animaux à migrer. Puis, vivez la migration en vous mettant dans la peau de ces animaux ; un atelier sensoriel en mouvement (ASEM) avec la participation de L’Espace Colibri.

À 18h00, 19h00, 20h00 et 21h00, durée environ 30 min

Tout public dès 4 ans

>>> Atelier / Conférence – Archéopteryx, l’envol des dinosaures

Oui, oui, oui! Les oiseaux sont bel et bien des dinos. Mais leur évolution ne s’est pas faite en un jour. Lors de cet atelier-conférence, plongeons au Jurassique pour rencontrer le célèbre Archéopteryx et démêler cette histoire!

De 18h30 à 19h00, durée 30 min

Tout public dès 6 ans

>>> Animation – Galilée jouait aux billes

C’est grâce à des billes lancées sur un rail que Galilée a repensé fondamentalement la chute des corps et ouvert la voie à la physique moderne. Venez découvrir comment!

À 19h30 et 21h30, durée 40 min

Tout public dès 7 ans

>>> Atelier / Conférence – Les fossiles farfelus du Cambrien: le grand boum de la vie

Découvrez l’Explosion cambrienne (il y a 500 millions d’années), un épisode bien avant les dinosaures. Cet atelier-conférence familial explore les créatures fascinantes de cette époque et les découvertes des paléontologues.

De 20h30 à 21h00, durée 30 min

Tout public dès 6 ans

Informations pratiques:

Pour prendre part aux activités de la Nuit des musées, veuillez-vous munir de votre billet Nuit des musées. D’un montant de CHF 10.- il donne accès à toutes les activités proposées par les 29 institutions genevoises participant à la Nuit des musées. Il est gratuit pour le jeune public jusqu’à 18 ans.

Musée d’histoire des sciences Rue de Lausanne 128, 1202 Genève Genève 1202 +41 22 418 50 60 http://www.ville-ge.ch/mhs [{« type »: « link », « value »: « https://nuitdesmusees-geneve.ch/billetterie/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-histoire-sciences/

Dans le cadre de la Nuit des musées, les médiateurs et les médiatrices du Muséum d’histoire naturelle et du Musée d’histoire des sciences vous proposent des animations tout public, dès 4 ans.

DR