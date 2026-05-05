Vernissage de l’exposition Quickkopy Conceptualism, Autre lieu, Genève

Vernissage de l’exposition Quickkopy Conceptualism Mercredi 13 mai, 18h00 Autre lieu

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-13T18:00:00+02:00 – 2026-05-13T21:00:00+02:00

Le MAMCO et la HEAD ont le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition Quickkopy Conceptualism. Bay Area Dada to Bay Area Punk, fruit d’un travail mené conjointement depuis l’automne 2025 par l’équipe du musée, les étudiant·e·x·s de la HEAD et le chercheur invité Branden W. Joseph.

Née d’une exploration des archives du collectif genevois Ecart, l’exposition retrace les réseaux d’échanges postaux qui ont relié, dès les années 1970, diverses scènes artistiques alternatives en Occident. Elle met en lumière l’esprit dadaïste et punk de la Bay Area à San Francisco, à travers fanzines, collages, performances et documents sonores ou vidéo — autant de traces d’une scène qui a questionné sens, genre, autorité et institution.

Le vernissage sera l’occasion de découvrir ce parcours jalonné d’œuvres et d’archives rares, accompagné d’ateliers de création de cartes postales, de sessions d’écoutes de la collection poésie sonore du MAMCO proposées par Amos Krakover et d’un bar.

Entrée libre et gratuite.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève

Une soirée festive pour le vernissage

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