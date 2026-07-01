Adjugé, prêté ! (prêt aux enchères), Médiathèque municipale Louis Aragon, Rosny-sous-Bois

Informations pratiques

Adjugé, prêté ! (prêt aux enchères) Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque municipale Louis Aragon Seine-St-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00

Faites des folies en remportant les nouveautés présentées par l’équipe de la médiathèque Aragon ! Les enchères se paieront en enthousiasme ! À vous de surenchérir pour pouvoir emprunter les romans, albums et DVD de vos rêves.

Médiathèque municipale Louis Aragon 20 MAIL JEAN PIERRE TIMBAUD 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-St-Denis Île-de-France 0149353876 https://mediatheques.rosnysousbois.fr/

Biblis en folie 2026

©ville de Rosny-sous-Bois