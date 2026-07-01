Le cocktail littéraire de la rentrée (le bookclub d’Aragon), Médiathèque municipale Louis Aragon, Rosny-sous-Bois

Informations pratiques

Le cocktail littéraire de la rentrée (le bookclub d’Aragon) Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque municipale Louis Aragon Seine-St-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:00:00+02:00

Après s’être lancée dans le pari fou d’un marathon littéraire et estival, l’équipe des médiathèques va mixer devant vous les incontournables, les découvertes et les premiers romans de cette rentrée ! À vous de faire vos choix !

Médiathèque municipale Louis Aragon 20 MAIL JEAN PIERRE TIMBAUD 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-St-Denis Île-de-France 0149353876 https://mediatheques.rosnysousbois.fr/ [{« type »: « email », « value »: « mediatheques@rosnysousbois.fr »}]

Biblis en folie 2026

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