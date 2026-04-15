Adolescentes, Cinéma Le Méliès, Villeneuve-d’Ascq

Adolescentes Samedi 25 avril, 14h00 Cinéma Le Méliès Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T17:00:00+02:00

Cinéma Le Méliès 11 Rue Traversière, 59650 Villeneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France https://www.lemelies.fr/

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