Stage Adulte : Atelier Bouquet de fleurs en papier, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Stage Adulte : Atelier Bouquet de fleurs en papier Jeudi 16 avril, 14h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Sur réservation – 10€/participant (8€ réduit pour les villeneuvois, étudiants, demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, …).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T14:30:00+02:00 – 2026-04-16T17:30:00+02:00

Jeudi 16 avril de 13h30 à 16h30, découvrez l’univers du Paper Art et apprenez à réaliser des bouquets de fleurs en papier très réalistes avec Anouk de Kauri Paper Studio.

Immergez-vous dans l’univers du Paper Art à travers la création de fleurs inspirées de l’environnement du musée et de ses moulins : tournesol, fleur de lin, coquelicot, marguerite !

Découvrez les matériaux et les techniques de base (découpe, mise en forme, assemblage).

Anouk vous accompagne pas à pas dans la réalisation de plusieurs fleurs en papier, en portant une attention particulière aux volumes et aux détails.

Au fil de l’atelier, chacun compose progressivement son propre bouquet, dans une approche à la fois créative et apaisante. L’accent est mis sur la précision du geste, la patience et le plaisir de créer.

Chaque participant repart avec sa création, un bouquet délicat et durable !

Une collation vous sera proposée pendant l’atelier.

Sur inscription.

https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril-moulins-1

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril-moulins-1 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/stage-avril-moulins-1 »}] Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d’Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Jeudi 16 avril de 13h30 à 16h30, découvrez l’univers du Paper Art et apprenez à réaliser des bouquets de fleurs en papier très réalistes avec Anouk de Kauri Paper Studio. atelier stage

Ville de Villeneuve d’Ascq