Animation Archéo, Forum des Sciences, Villeneuve-d’Ascq

Animation Archéo 25 et 26 avril Forum des Sciences Nord

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T14:00:00+02:00 – 2026-04-25T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:00:00+02:00 – 2026-04-26T18:00:00+02:00

Un espace spécialement mis en place à l’occasion de ce dernier week-end de présentation de l’exposition « Les mondes oubliés des Hauts-de-France ». Au programme : atelier fouille et reconstitution de fossiles animation pour comprendre la stratigraphie…

Par Fabien Jonckheere, designer industriel et animateur d’art

Forum des Sciences 1 place de l’Hôtel de ville, Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord Hauts-de-France https://www.pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=6c4244e5-a41d-40b6-b3c6-7baef605d3e5 [{« type »: « phone », « value »: « 0359739600 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil-forumdessciences@lenord.fr »}]

Animation tout public (enfants et adultes)

iStock