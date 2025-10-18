ADOPTE UNE VIEILLE.COM Rue du Lac Saint-Coulomb

Informations pratiques

Saint-Coulomb

ADOPTE UNE VIEILLE.COM

Rue du Lac LE PHARE Saint-Coulomb Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 19:00:00

fin : 2027-01-08 20:30:00

Date(s) :

2027-01-08

Ginette est une senior dynamique au verbe chantant, un caractère bien trempé. Elle vous emporte dans sa folie au service du rire. Elle cherche à se faire adopter, donc si tu es jeune, beau et coquin, tente ta chance !

La maison de retraite doit fermer ses portes, tous les résidents ont été replacés dans d’autres établissements, sauf cinq résidents, qui ne sont bien évidemment pas les couteaux les plus aiguisés du tiroir.

Le directeur organise une réunion pour essayer de placer les derniers résidents, les cinq seniors vont devoir s’employer pour séduire la salle, mais Ginette ne compte pas se laisser faire et rien ne va se passer comme prévu !

Une comédie dynamique, incroyablement drôle et touchante, avec l’unique Ginette Macron.

Le saviez-vous ?

Après l’incroyable succès de “Faut pas pousser Papy et Mamy dans les orties !” Voici la nouvelle pièce de Seb Martinez

A Savoir :

Cette comédie est déconseillée aux moins de 14 ans.

Durée 1h10 .

Rue du Lac LE PHARE Saint-Coulomb 35350 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 23 29 60 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement ADOPTE UNE VIEILLE.COM Saint-Coulomb a été mis à jour le 2026-07-05 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel