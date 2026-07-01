Adoptez une photo de compagnie !, Sténopé la galerie, Aubière

Informations pratiques

Adoptez une photo de compagnie ! 3 – 24 octobre Sténopé la galerie Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-24T14:00:00+02:00 – 2026-10-24T19:00:00+02:00

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de votre choix en vous engageant à prendre soin d’elle, à lui trouver une bonne place dans votre intérieur, à lui faire rencontrer vos proches ou des inconnus, à retrouver d’autres photographies de compagnie pour des expositions ultra-temporaires…

En parallèle, ailleurs en France et en partenariat avec un festival photo ou un centre d’art, les mêmes photographies seront adoptées par d’autres personnes. Vous pourrez ainsi échanger via les réseaux sociaux avec d’autres adoptants sur leur vie avec la même reproduction photographique que la vôtre.

Ce sont ainsi, à chaque campagne d’adoption, 200 images photographiques qui intègreront vos vies pour célébrer les 200 ans de la photographie !

Les adoptions seront proposées le premier week-end, et les animations tout au long de la durée annoncée.

Pour cette première édition, la campagne d’adoption se déroulera simultanément au musée Nicéphore Niépce les 3 et 4 octobre, et au festival Nicéphore+ de Clermont-Ferrand du 3 au 24 octobre 2026 (Galerie Sténopé, 5 rue de la Treille, de 14h à 18h30 – ca.stenope@gmail.com).

D’autres campagnes d’adoption seront proposées tout au long du bicentenaire, retrouvez toutes les dates sur le site www.museeniepce.com.

Sténopé la galerie 5 Rue de la Treille, 63000 Clermont-Ferrand Aubière 63170 Les Foisses Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 06 08 43 80 81 [{« link »: « mailto:ca.stenope@gmail.com »}, {« link »: « http://www.museeniepce.com »}]

Et si vous adoptiez une photographie issue des collections du musée Nicéphore Niépce ? 100 images reproduites sur un support mobile et simple vous attendent. Vous êtes invité·e à adopter l’image de à…

Robert Demachy © coll. musée Nicéphore Niépce, Ville de Chalon-sur-Saône