Ados sur TikTok, Parents qui déblok Troyes
samedi 17 octobre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Ados sur TikTok, Parents qui déblok
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 14 – 14 – 14 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Les ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre.
Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados !
Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle…
Attention, cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre…
Auteurs Franck Duarte, Pierre Léandri et Enver Recepovic
Metteur en scène Pierre Léandri
Une co-production Sans Blague production et LP production .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Ados sur TikTok, Parents qui déblok Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Les Rendez-vous Experts avec Perspectives Numérique 10 et cabinet Numéral Troyes 9 septembre 2026
- Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes 9 septembre 2026
- L’impression 3D, ça vous dit ? Troyes 9 septembre 2026
- Troyes, 2, 1 Impro ! Troyes 9 septembre 2026
- Portes ouvertes Accueil des Villes Françaises Troyes Champagne Métropole Troyes 10 septembre 2026