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Ados sur TikTok, Parents qui déblok Troyes

samedi 17 octobre 2026 · Troyes

Ados sur TikTok, Parents qui déblok Troyes

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
14 14 14 Tarif de base plein tarif

Troyes

Ados sur TikTok, Parents qui déblok

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 14 – 14 – 14 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 19:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-17

Les ados, n’essayez pas de les comprendre. Essayez juste de survivre.

Ils grognent au lieu de parler, pensent que tout leur est dû, ont le wifi greffé à la place du cerveau et auront bientôt des touches à la place des doigts… Bienvenue dans le monde merveilleux des ados !

Les parents de Zoé et Léo étaient prévenus mais ils ne s’attendaient quand même pas à ça. Avoir des ados à la maison, c’est comme essayer d’apprivoiser des animaux sauvages ! Vous risquez votre vie à chaque instant et votre maison devient une jungle…

Attention, cette histoire est une pure création mais elle risque de beaucoup ressembler à la vôtre…

Auteurs Franck Duarte, Pierre Léandri et Enver Recepovic
Metteur en scène Pierre Léandri
Une co-production Sans Blague production et LP production   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Ados sur TikTok, Parents qui déblok Troyes a été mis à jour le 2026-06-03 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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