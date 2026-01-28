Jamais le deuxième soir Troyes
samedi 5 septembre 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Jamais le deuxième soir
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 20 – 20 – 22 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 21:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05 2026-09-06 2026-11-08 2027-06-25 2027-06-26 2027-06-27
Et si les femmes étaient le sexe fort ?
Et si les rôles étaient inverses ?
Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?
Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?
Et si elles voulaient consommer le premier soir ?
Et si l’homme était plus romantique que la femme ?
Quand la belle ne croit plus au prince charmant !
Une comédie à hurler de rire et à ne pas rater !
La comédie anti-romantique d’Enver Recepovic et Patrick Hernandez n’a pas fini de conquérir le public et est devenue un classique du théâtre de boulevard.
Créé en 2017 à la Grande Comédie, le spectacle n’a depuis jamais quitté l’affiche. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Jamais le deuxième soir Troyes a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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