Informations pratiques

Troyes

Jamais le deuxième soir

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 20 – 20 – 22 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 21:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05 2026-09-06 2026-11-08 2027-06-25 2027-06-26 2027-06-27

Et si les femmes étaient le sexe fort ?

Et si les rôles étaient inverses ?

Et si elles ne croyaient plus au grand amour ?

Et si l’homme idéal venait frapper à leur porte ?

Et si elles voulaient consommer le premier soir ?

Et si l’homme était plus romantique que la femme ?



Quand la belle ne croit plus au prince charmant !

Une comédie à hurler de rire et à ne pas rater !



La comédie anti-romantique d’Enver Recepovic et Patrick Hernandez n’a pas fini de conquérir le public et est devenue un classique du théâtre de boulevard.

Créé en 2017 à la Grande Comédie, le spectacle n’a depuis jamais quitté l’affiche. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Jamais le deuxième soir Troyes a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne