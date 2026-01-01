Don du Sang Troyes
Don du Sang Troyes mercredi 28 janvier 2026.
Don du Sang
Espace Argence Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-28 15:00:00
fin : 2026-01-28 19:00:00
Date(s) :
2026-01-28
Le personnel médical de l’Etablissement Français du Sang et les bénévoles de l’association des Donneurs de sang de l’Aube vous attendent à l’Espace Argence.
Venez nombreux ! .
Espace Argence Troyes 10000 Aube Grand Est
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Don du Sang Troyes a été mis à jour le 2026-01-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne