Conférence Dans l’intimité du prince de Lavau (Aube) étude d’un homme de pouvoir et traitement post-mortem d’un défunt hors-normes Troyes
Conférence Dans l’intimité du prince de Lavau (Aube) étude d’un homme de pouvoir et traitement post-mortem d’un défunt hors-normes Troyes mardi 19 mai 2026.
Troyes
Conférence Dans l’intimité du prince de Lavau (Aube) étude d’un homme de pouvoir et traitement post-mortem d’un défunt hors-normes
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-19 18:30:00
fin : 2026-05-19
Date(s) :
2026-05-19
Pour mieux connaître son identité, l’étude du squelette de ce prince celtique a mobilisé de nombreuses disciplines scientifiques et mis en œuvre de nouveaux protocoles.
Gratuit, dans la limite des places disponibles .
Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est
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English :
L’événement Conférence Dans l’intimité du prince de Lavau (Aube) étude d’un homme de pouvoir et traitement post-mortem d’un défunt hors-normes Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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