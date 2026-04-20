Troyes

Conférence Dans l’intimité du prince de Lavau (Aube) étude d’un homme de pouvoir et traitement post-mortem d’un défunt hors-normes

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 18:30:00

fin : 2026-05-19

Date(s) :

2026-05-19

Pour mieux connaître son identité, l’étude du squelette de ce prince celtique a mobilisé de nombreuses disciplines scientifiques et mis en œuvre de nouveaux protocoles.



Gratuit, dans la limite des places disponibles .

Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville Troyes 10000 Aube Grand Est

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English :

L’événement Conférence Dans l’intimité du prince de Lavau (Aube) étude d’un homme de pouvoir et traitement post-mortem d’un défunt hors-normes Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne