Festival 1ère Marche 28ème édition Troyes

Troyes

Festival 1ère Marche 28ème édition

Cinéma CGR Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-18 20:00:00

fin : 2026-05-22 23:59:00

Date(s) :

2026-05-18

Le Festival 1ère marche c’est une fête de cinq jours qui met à l’honneur le 7e art et ses jeunes créateurs depuis 28 ans.

Organisé par la Ligue de l’Enseignement de l’Aube (association d’éducation populaire qui agit pour l’accès de tous à l’éducation, la culture, les loisirs et le sport), cet évènement est une plateforme ouverte à toutes et tous pour échanger, débattre et rencontrer des professionnels du cinéma. Il permet ainsi l’émergence et la découverte d’un cinéma novateur et dynamique porteur des visions nouvelles des jeunes talents.

Au programme projections, débats, ateliers et rencontres, le tout dans une ambiance festive et conviviale.



Pour cette 28e édition qui se déroulera du 18 au 22 mai, l’affiche a été prise lors du tournage de la bande-annonce 2026 du festival, réalisée par des jeunes cinéastes locaux et l’association Essai.

C’est d’ailleurs l’une des nouveautés de 2026. La bande-annonce sera une fiction tournée dans plusieurs lieux culturels emblématiques de la ville de Troyes (Médiathèque Jacques Chirac, Cité du Vitrail, Musée d’Art Moderne, le CGR et les ateliers d’artistes Gingko). Elle reflète l’objectif principal du Festival, mettre en avant les cinéastes de demain et les talents locaux.



La cérémonie d’ouverture se déroulera le lundi 18 mai à 19h00 (entrée libre). Lors de cette soirée sera diffusé Salma , un film de Boubakari Timera et Léïa Serend (réalisateurs aubois), sur les violences conjugales. Cette diffusion sera suivie d’un échange avec l’équipe du film et le CIDFF (Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles).

La cérémonie de clôture quant à elle se tiendra le vendredi 22 mai à 19h00. Ce sera l’occasion de faire une petite rétrospective de la semaine écoulée et de remettre les trophées aux cinéastes gagnants de cette 28e édition.

Les soirées du mardi 19, du mercredi 20 et du jeudi 21 mai seront consacrées aux films en compétition dans 4 catégories Smartmove (concours organisé en amont sur 5 jours imposant la prise de vue uniquement avec un Smartphone en respectant un thème et trois contrainte), Animation, Espoirs Indépendants et Espoirs Accompagnés.



Pour le jury professionnel, le festival accueillera cette année Edouard Sisternas (superviseur infographie et 3D dans le cinéma d’animation), Anne Barbier (scénariste et réalisatrice), Gérald Portenart (coiffeur, conseiller artistique et réalisateur) ainsi que Bérenger Barry (réalisateur, lauréat de la 27e édition du festival 1ère marche). .

Cinéma CGR Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 68 68 premieremarche@laligue10.org

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English :

L’événement Festival 1ère Marche 28ème édition Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne