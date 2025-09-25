Exposition Dis-moi Dix mots Troyes

Exposition Dis-moi Dix mots

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes Aube

Gratuit

Début : 2026-05-26 14:00:00

fin : 2026-06-05 21:15:00

2026-05-26

Organisée pour promouvoir la langue française et son usage, l’opération nationale Dis-moi dix mots se déroule chaque année.

L’édition 2026 Dis-moi dix mots d’un monde à venir invite à réfléchir ensemble au monde qui se profile et nous pousse à explorer tous ses possibles à la fois ceux que nous redoutons et ceux que nous souhaitons. .

Conservatoire à Rayonnement Départemental Marcel-Landowski Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

