Ecrire des haïkus au musée, musee d’Art Moderne Donation Pierre et Denise Lévy, Troyes

Ecrire des haïkus au musée Samedi 23 mai, 17h00 musee d’Art Moderne Donation Pierre et Denise Lévy Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Avec leur carnet de projet fabriqué en reliure japonaise et leur leporello les aidant à analyser les oeuvres, les élèves de CM2 de l’école de Saint Pouange (Aube) s’initient à l’écriture de haïkus à partir d’oeuvres du musée d’Art moderne de Troyes. Leurs sources d’inspiration ? Gustave Courbet, André Derain, André Lhote et Henri Matisse !

Les élèves auront l’occasion de lire leurs haïkus devant ces oeuvres lors de la Nuit des musées 2026.

musee d’Art Moderne Donation Pierre et Denise Lévy 14 Pl. Saint-Pierre, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325762681 https://www.musees-troyes.com/art-moderne/ Atouts majeurs : André Derain et Maurice Marinot. Peinture française de la première moitié du XXe siècle : le musée présente des toiles signées Daumier, Courbet, Vuillard, Bonnard… un exceptionnel ensemble du mouvement Fauve, avec Derain, Braque, Vlaminck, Friez et de l’Ecole de Paris représentée par Soutine ou Modigliani. Derain domine cet ensemble avec quelques 80 toiles. D’autres grandes signatures telles Matisse, Dufy, Marquet, Delaunay, de Staël, Balthus, Rouault… complètent ce panorama de la peinture française de la première moitié du 20ème siècle. Sculpture : représentée par Degas, Maillol, Czaky, Zadkine, Despiau, un ensemble unique de bronzes de Derain, sans oublier Picasso et son célèbre Fou (1905), pour lequel posa le poète Max Jacob. Verreries : plus de 140 pièces de 1912 à 1937, oeuvres de Marinot, forment une exceptionnelle collection et dévoilent le travail tout à fait novateur de cet artiste d’origine troyenne et ami des donateurs. Art Africainet Océanien : certaines pièces ont appartenu à des artistes comme Derain, ou de grands marchands amateurs comme Vollard, Fénéon, Guillaume… et apportent un éclairage voulu par les donateurs, sur les relations entre Art moderne et arts d’Afrique ou d’Océanie.

La classe, l’œuvre !

