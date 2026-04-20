Troyes

Drag & Queens

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 20:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Venez assister à un spectacle orchestré par plusieurs Drag Queens. Un spectacle qu’on vous promet haut en couleurs, dans la joie et la bonne humeur !

Pendant 1h30, laissez-vous emporter par des performances musicales, de l’humour, des paillettes et une énergie débordante.



La soirée se prolonge avec un club drag pour continuer la fête jusque tard dans la nuit ! .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

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English :

L’événement Drag & Queens Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne