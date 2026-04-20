Drag & Queens Troyes
Drag & Queens Troyes vendredi 22 mai 2026.
Troyes
Drag & Queens
Le Troyes Fois Plus Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 20:30:00
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-05-22
Venez assister à un spectacle orchestré par plusieurs Drag Queens. Un spectacle qu’on vous promet haut en couleurs, dans la joie et la bonne humeur !
Pendant 1h30, laissez-vous emporter par des performances musicales, de l’humour, des paillettes et une énergie débordante.
La soirée se prolonge avec un club drag pour continuer la fête jusque tard dans la nuit ! .
Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr
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English :
L’événement Drag & Queens Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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