Café IA mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ? Troyes
Café IA mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ? Troyes jeudi 21 mai 2026.
Troyes
Café IA mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ?
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 14:30:00
fin : 2026-05-21 15:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Un moment d’échange pour mieux comprendre ce qu’est l’IA, discuter de son impact et savoir comment s’en saisir, en présence d’un expert local.
L’initiative Café IA est coordonnée par le Conseil national du numérique. A Troyes, cette initiative est portée par la Chambre de Commerce et d’Industrie, Perspectives Numériques 10 et le Rucher Créatif.
>> 8 places sont disponibles seulement, pensez à vous inscrire ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Café IA mieux comprendre l’IA et les impacts dans notre quotidien ? Troyes a été mis à jour le 2026-04-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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