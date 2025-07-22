Concert musiques du monde Troyes

Concert musiques du monde

2026-05-21 20:00:00

2026-05-21

2026-05-21

Anita FARMINE

C’est sur des chemins vivifiants que court le chant d’Anita Farmine, artiste franco-iranienne au feeling très personnel, mélange d’inspiration et d’énergie solaire.

Le répertoire de son nouvel album Seasons, imprégné de musiques persanes, mêle aujourd’hui ses influences européennes (pop électro) et orientales. Les percussions des karkabous, du dayereh ou les cordes de l’inuk côtoient les guitares électriques, la batterie, le vocoder, l’Ebow et les synthétiseurs. Certains de ses textes sont tirés de recueils de poètes contemporains iraniens et français pour évoquer le cycle des saisons, les cycles de la vie et ses secrets.



JALA MANO est un groupe né de la rencontre improbable de musiciens venus d’Algérie, d’Uruguay et de France, unis par l’amitié et la passion musicale. Porté par le chant kabyle de Mohammed Halata, leur musique festive mêle traditions algériennes et influences du monde. Depuis plus de 10 ans, ils célèbrent une aventure humaine et artistique, sans frontières, sur scène comme sur disque.



Anita FARMINE Chant, dayereh (percussion iranienne, clavier préparé

Régis SAVIGNY Guitares

Pierre-Erwan GRENET Batterie .

La Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

