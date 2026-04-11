Lyliane Mosca en dédicace Troyes

Troyes

Lyliane Mosca en dédicace

Maison de la Presse Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Journaliste culturelle et autrice plébiscitée de la Maison de la Presse, Lyliane Mosca nous fait le plaisir de sa présence le 25 avril pour nous présenter en primeur son nouveau roman

La Maison des trois sœurs



Victoire a toujours rêvé d’être écrivaine. Elle a accepté un peu à contrecœur de s’installer avec son compagnon dans une vieille maison de la campagne champenoise, mais tout change lorsqu’elle apprivoise la demeure, et qu’elle découvre des lettres et des journaux intimes datant de la Première Guerre mondiale. Il y est question de trois sœurs dont les vies dans la tourmente de la guerre vont devenir une formidable source d’inspiration pour l’aspirante romancière.



L’autrice de “La Vie rêvée de Gabrielle” nous invite une nouvelle fois en Champagne pour notre plus grand plaisir. Retrouvant les thématiques fortes qui font son succès, Lyliane Mosca nous brosse le portrait croisé de ces femmes touchantes et résilientes, chahutées par les épreuves. Par un jeu subtil d’allers-retours entre passé et présent, c’est un miroir oh ! combien inspirant qu’elle nous tend, s’interrogeant à la fois sur notre propre caractère et les traces que l’on laisse derrière soi.



Son nouveau roman sera disponible en boutique dès le 16 avril 2026, jour de sortie nationale. Vous pouvez le pré-commander auprès de notre équipe.

Une sélection de ses précédents titres est d’ores et déjà à découvrir en magasin dans notre sélection régionale reflet d’une production locale littéraire et documentaire dynamique.



Afin de rester informés des nouveautés de la Maison de la Presse, de nos sélections et de nos coups de cœur, nous vous invitons à suivre la page Facebook de la Maison de la Presse.



Au plaisir de vous accueillir en boutique, .

Maison de la Presse Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 81 69 16 maisondelapressetroyes@gmail.com

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L’événement Lyliane Mosca en dédicace Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne