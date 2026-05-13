Musique et cinéma, Musée Saint-Loup, Troyes

Musique et cinéma Samedi 23 mai, 20h00, 21h00, 22h00, 23h00 Musée Saint-Loup Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T23:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

De Tous les matin du Monde à Orange mécanique, un voyage musical et baroque à travers les films. Ensemble hautbois, bassons et flûtes à bec du Conservatoire de Troyes, classe d’Hélène Burle.

Musée Saint-Loup 1 Rue Chrestien de Troyes, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325422009 https://www.musees-troyes.com/beaux-arts-archeologie Les confiscations révolutionnaires constituent l’origine et le noyau des collections du musée des Beaux-Arts.

L’idée d’ouvrir le musée revient à la Société Académique de l’Aube. Elle s’y emploie de 1826 à 1831, date de l’inauguration officielle. Elle gère l’établissement pendant plus d’un siècle, puis, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle le transmet à la Ville de Troyes.

De Tous les matin du Monde à Orange mécanique, un voyage musical et baroque à travers les films. Ensemble hautbois, bassons et flûtes à bec du Conservatoire de Troyes, classe d’Hélène Burle.

©Carole Bell