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Antiquités- brocante Troyes

Antiquités- brocante Troyes

Antiquités- brocante Troyes dimanche 17 mai 2026.

Adresse : Place du Préau

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 17 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Heure de début : 07:00:00

Tarif :

Troyes

Antiquités- brocante

Place du Préau Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :
2026-05-17

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Place du Préau Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 84 24 64 65  lateteenfete-troyes10@orange.fr

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English :

L’événement Antiquités- brocante Troyes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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