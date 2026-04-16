Antiquités- brocante Troyes
Antiquités- brocante Troyes dimanche 17 mai 2026.
Troyes
Antiquités- brocante
Place du Préau Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 07:00:00
fin : 2026-05-17 19:00:00
Date(s) :
2026-05-17
.
Place du Préau Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 84 24 64 65 lateteenfete-troyes10@orange.fr
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English :
L’événement Antiquités- brocante Troyes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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