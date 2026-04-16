Troyes

Antiquités- brocante

Place du Préau Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 07:00:00

fin : 2026-05-17 19:00:00

Date(s) :

2026-05-17

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Place du Préau Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 84 24 64 65 lateteenfete-troyes10@orange.fr

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English :

L’événement Antiquités- brocante Troyes a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Troyes la Champagne