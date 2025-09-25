Le Tic Tac des Montagnes Troyes

Le Tic Tac des Montagnes

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 19:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Un enfant des villes, en classe de neige à la montagne, se retrouve perdu loin de son groupe. Cherchant à le retrouver, il est attiré par le tic-tac d’une horloge peu ordinaire…



Avec les choeurs d’enfants et mini-choeurs de Cécile Rigazio. .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

