Le Tic Tac des Montagnes Troyes

mercredi 13 mai 2026

Théâtre de Champagne Troyes

Gratuit

Gratuit

Date et horaire :
13 mai 2026 19:00:00
fin : 2026-05-13

Date(s) :
2026-05-13

Un enfant des villes, en classe de neige à la montagne, se retrouve perdu loin de son groupe. Cherchant à le retrouver, il est attiré par le tic-tac d’une horloge peu ordinaire…

Avec les choeurs d’enfants et mini-choeurs de Cécile Rigazio.   .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

