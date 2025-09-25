Le Tic Tac des Montagnes Troyes
Le Tic Tac des Montagnes
Théâtre de Champagne Troyes Aube
Début : 2026-05-13 19:00:00
2026-05-13
Un enfant des villes, en classe de neige à la montagne, se retrouve perdu loin de son groupe. Cherchant à le retrouver, il est attiré par le tic-tac d’une horloge peu ordinaire…
Avec les choeurs d’enfants et mini-choeurs de Cécile Rigazio. .
Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
