Découverte de l’histoire de la maison Marot et de son jardin – visite commentée, CAC Passages, Troyes

Découverte de l’histoire de la maison Marot et de son jardin – visite commentée 5 – 7 juin CAC Passages Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T17:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T17:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le centre d’art contemporain Passages vous invite à découvrir un écrin de verdure méconnu en plein cœur de Troyes : le jardin de la maison Marot. Ancienne demeure de la famille Marot et bonneterie, puis École des Beaux-Arts, et enfin centre d’art contemporain, cette maison du XIXe siècle conserve les traces de son histoire dans son jardin, où cohabitent sculptures oubliées, grotte de pierre et un majestueux Ginkgo biloba centenaire. Venez redécouvrir l’histoire de la maison et de son jardin en compagnie d’une médiatrice.

CAC Passages 9 rue Jeanne d’Arc, 10000 Troyes, France Troyes 10000 Aube Grand Est 0325732827 http://www.cac-passages.com https://www.instagram.com/passagescentredart/ Passages est situé au pied du bouchon, à 5 minutes du centre ville. Accessible en 1h30 de Paris par le TER, et à 10 minutes à pieds de la gare de Troyes. Accès en bus par les lignes : 4, 5, 6, 10 et 24 (arrêts : Jeanne d’Arc ou Victor Hugo)

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le centre d’art contemporain Passages vous invite à découvrir un écrin de verdure méconnu en plein cœur de Troyes : le jardin de la maison Marot. de la…

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