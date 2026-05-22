Exposition Pastels secs Troyes
Exposition Pastels secs Troyes lundi 1 juin 2026.
Troyes
Exposition Pastels secs
Maison des Maraîchers Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-01 09:00:00
fin : 2026-06-26 12:00:00
Date(s) :
2026-06-01
Des démonstrations de pastel seront proposées les samedis 6, 13 et 20 juin, de 14h à 17h. .
Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est maisondesmaraichers@ville-troyes.fr
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English :
L’événement Exposition Pastels secs Troyes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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