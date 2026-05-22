Troyes

Exposition Pastels secs

Maison des Maraîchers Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01 09:00:00

fin : 2026-06-26 12:00:00

Date(s) :

2026-06-01

Des démonstrations de pastel seront proposées les samedis 6, 13 et 20 juin, de 14h à 17h. .

Maison des Maraîchers Troyes 10000 Aube Grand Est maisondesmaraichers@ville-troyes.fr

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English :

L’événement Exposition Pastels secs Troyes a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Troyes la Champagne