Orchestres en Live

Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-03 19:00:00

fin : 2026-06-03

Date(s) :

2026-06-03

Des plus jeunes aux plus expérimentés, les musiciens de l’orchestre d’harmonie junior et de l’orchestre symphonique du conservatoire seront réunis le temps d’un concert.



>> Détail de la programmation à venir. .

Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Orchestres en Live Troyes a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne