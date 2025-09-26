Orchestres en Live Troyes
Orchestres en Live Troyes mercredi 3 juin 2026.
Orchestres en Live
Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-03 19:00:00
fin : 2026-06-03
Date(s) :
2026-06-03
Des plus jeunes aux plus expérimentés, les musiciens de l’orchestre d’harmonie junior et de l’orchestre symphonique du conservatoire seront réunis le temps d’un concert.
>> Détail de la programmation à venir. .
Salle des Fêtes de l’Hotêl de Ville de Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
English :
