Troyes

Rendez-vous aux Jardins CACIN Passages

Passages Centre d’art contemporain d’intérêt national Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 17:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-05

À l’occasion des Rendez-vous aux jardins 2026, le centre d’art contemporain Passages vous invite à découvrir un écrin de verdure méconnu en plein cœur de Troyes le jardin de la maison Marot. Ancienne demeure de la famille Marot et bonneterie, puis École des Beaux-Arts, et enfin centre d’art contemporain, cette maison du XIXe siècle conserve les traces de son histoire dans son jardin, où cohabitent sculptures oubliées, grotte de pierre et un majestueux Ginkgo biloba centenaire.



Venez redécouvrir l’histoire de la maison et de son jardin en compagnie d’une médiatrice. .

Passages Centre d’art contemporain d’intérêt national Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Rendez-vous aux Jardins CACIN Passages Troyes a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme Troyes la Champagne