Troyes

Mon Souchon Préféré

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 20:30:00

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-05-27

De Je suis Bidon à Foule sentimentale , de Allo Maman Bobo à Somerset Maugham , venez (re)découvrir le répertoire d’Alain Souchon.

Julien Sigalas, à la fois auteur, compositeur et interprète, s’accompagne à nouveau d’Etienne Champollion, multi instrumentiste passant entre autres du piano à l’accordéon avec virtuosité. Depuis près de dix ans, les deux compères reprennent sur scène Brel, Brassens, Gainsbourg et Renaud. Reprendre l’élégant et espiègle Alain Souchon, mettre en exergue la force de ses mélodies et l’originalité de ses textes, leur est apparu comme une évidence.



Ensemble, ils construisent sans mimétisme ni artifice un spectacle fidèle à l’artiste, à la fois poétique, fantaisiste et plein d’humour au fil des chansons emballées d’une mélancolie heureuse, des textes en apparence innocents, souvent profonds et bouleversants. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Mon Souchon Préféré Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne