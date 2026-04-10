Atelier Sobriété numérique Troyes
Atelier Sobriété numérique Troyes mardi 26 mai 2026.
Troyes
Atelier Sobriété numérique
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 09:00:00
fin : 2026-05-26 11:00:00
Date(s) :
2026-05-26
Le numérique est au cœur de nos vies, mais à quel prix pour la planète ?
Rejoignez Benoît pour un moment d’échange et de réflexion sur nos usages du numérique et leurs impacts environnementaux. Ensemble, explorons des solutions concrètes pour réduire notre empreinte numérique et devenir des utilisateurs plus responsables. Un rendez-vous inspirant à ne pas manquer ! .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Atelier Sobriété numérique Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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