Gaétan Husson Troyes
Gaétan Husson Troyes mardi 26 mai 2026.
Troyes
Gaétan Husson
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 17 – 17 – 17 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-26 20:30:00
fin : 2026-05-26
Date(s) :
2026-05-26
Pensionnaire de la Troupe du Jamel, il est régulièrement sur les scènes des Comedy Club convoiter de la capitale, Gaétan Husson vous présente son nouveau spectacle
“La vie n’est qu’une blague. Elle peut s’arrêter dans la seconde. Alors, il faut travailler comme si on allait mourir à 100 ans et vivre comme si on devait mourir demain “.
C’est pas de moi , c’est de Paul Bocuse*
*vous savez, c’est le mec qui avait des restaurants !
>> Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Gaétan Husson Troyes a été mis à jour le 2026-05-18 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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