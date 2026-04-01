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Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne Troyes

Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne Troyes

Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne Troyes dimanche 26 avril 2026.

Adresse : Musée de la Maille, Mode et Industrie

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : dimanche 26 avril 2026

Fin : dimanche 26 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 4 4 4 Tarif de base plein tarif

Troyes

Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne

Musée de la Maille, Mode et Industrie Troyes Aube

Tarif : 4 – 4 – 4 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’ âge d’Or des 19e et 20e siècles. Des articles en maille bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.

Tout public Réservation conseillée au 03 25 43 43 20   .

Musée de la Maille, Mode et Industrie Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 43 20 

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English :

L’événement Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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