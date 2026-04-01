Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne Troyes
Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne Troyes dimanche 26 avril 2026.
Troyes
Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne
Musée de la Maille, Mode et Industrie Troyes Aube
Tarif : 4 – 4 – 4 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Des métiers en bois aux machines perfectionnées de l’ âge d’Or des 19e et 20e siècles. Des articles en maille bas, chaussettes, maillots et culottes conjuguent technique et esthétique.
Tout public Réservation conseillée au 03 25 43 43 20 .
Musée de la Maille, Mode et Industrie Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 43 43 20
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Visite guidée A la découverte de la bonneterie troyenne Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Stage Théâtre & Impro Enfants Printemps Troyes (8-12 ans) Par Tricatch Impro Troyes 20 avril 2026
- TROUPE IMPRO DU JAMEL COMEDY CLUB LE TROYES FOIS PLUS Troyes 22 avril 2026
- Dîner dans le noir … Troyes 23 avril 2026
- Guillaume Fosko Troyes 24 avril 2026
- GABRIELLE ET LE ROI DES ANIMAUX LE TROYES FOIS PLUS Troyes 24 avril 2026