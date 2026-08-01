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AGENDA · Troyes

Yes et Nojazz en concert Troyes

mercredi 12 août 2026 · Troyes

Yes et Nojazz en concert Troyes

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Les Petits Crus
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif

Troyes

Yes et Nojazz en concert

Les Petits Crus Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Le duo Yes & Nojazz propose un voyage où sont revisités les standards jazz américains, les BO de grands films cultes, les chansons brésiliennes ainsi que quelques belles mélodies issues de la chanson française.

>> Places limitées Réservation conseillée   .

Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13  troyes@lespetitscrus.com

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English :

L’événement Yes et Nojazz en concert Troyes a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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