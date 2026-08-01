Informations pratiques

Troyes

Yes et Nojazz en concert

Les Petits Crus Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 20:30:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Le duo Yes & Nojazz propose un voyage où sont revisités les standards jazz américains, les BO de grands films cultes, les chansons brésiliennes ainsi que quelques belles mélodies issues de la chanson française.



>> Places limitées Réservation conseillée .

Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com

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English :

L’événement Yes et Nojazz en concert Troyes a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne