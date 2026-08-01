Yes et Nojazz en concert Troyes
mercredi 12 août 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Yes et Nojazz en concert
Les Petits Crus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 20:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Le duo Yes & Nojazz propose un voyage où sont revisités les standards jazz américains, les BO de grands films cultes, les chansons brésiliennes ainsi que quelques belles mélodies issues de la chanson française.
>> Places limitées Réservation conseillée .
Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com
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English :
L’événement Yes et Nojazz en concert Troyes a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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