Troyes

Découverte d’instruments Just Classik Festival

19 Boulevard Jules Guedes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 15:00:00

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Dans le cadre du Just Classik Festival Avec la participation des étudiants de l’École de la 2è chance. .

19 Boulevard Jules Guedes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 63 98 99 63

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English :

L’événement Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne