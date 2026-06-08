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Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes

Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes

Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes mercredi 9 septembre 2026.

Adresse : 19 Boulevard Jules Guedes

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : mercredi 9 septembre 2026

Fin : mercredi 9 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Troyes

Découverte d’instruments Just Classik Festival

19 Boulevard Jules Guedes Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Dans le cadre du Just Classik Festival Avec la participation des étudiants de l’École de la 2è chance.   .

19 Boulevard Jules Guedes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 63 98 99 63 

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English :

L’événement Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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