Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes
Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes mercredi 9 septembre 2026.
Troyes
Découverte d’instruments Just Classik Festival
19 Boulevard Jules Guedes Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09 15:00:00
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Dans le cadre du Just Classik Festival Avec la participation des étudiants de l’École de la 2è chance. .
19 Boulevard Jules Guedes Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 63 98 99 63
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English :
L’événement Découverte d’instruments Just Classik Festival Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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