Chante moi une histoire Troyes
mercredi 26 août 2026 · Troyes
Informations pratiques
Troyes
Chante moi une histoire
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube
Tarif : 10 – 10 – 10 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 11:00:00
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-26
Sur scène, Gilles Diss raconte, chante… et enchante !
Depuis plus de 30 ans, cet artiste passionné fait vibrer le jeune public avec des chansons devenues de véritables classiques pour les enfants.
Au fil du spectacle, les petits spectateurs partent à l’aventure
– ils rencontrent la petite souris,
– visitent la ferme de grand-père,
– entrent dans une joyeuse ronde des couleurs,
– rient aux éclats avec un clown malicieux qui joue de la crécelle…
Ici, les enfants ne sont pas seulement spectateurs ils participent !
On chante, on mime, on rit, on bouge… et chaque instant devient un prétexte à jouer avec la musique et les mots.
À la fois chanteur et conteur, Gilles Diss invite son public dans un univers tendre et poétique, où le plaisir de s’amuser se mêle à la découverte, à l’écoute et au partage.
Un moment chaleureux et joyeux, pensé pour les petites oreilles… et les grands sourires !
Durée 50 minutes .
Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com
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English :
L’événement Chante moi une histoire Troyes a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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